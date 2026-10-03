Melania Trump ensaia novo protagonismo na Casa Branca
Primeira-dama dos Estados Unidos mostra personalidade em eventos públicos e com documentário sobre sua vida
Donald Trump? Não. Xi Jinping? Também não. Os ecos do jantar entre os poderosos líderes, realizado na Casa Branca, no fim da semana passada, giram em torno da primeira-dama Melania Trump, 56 anos. Ela roubou a cena ao substituir o vestido de gala por uma elegante calça preta (Dolce & Gabbana), acompanhada de uma blusa branca, com laço oversized (Saint Laurent). Dias antes, ela havia demonstrado personalidade ao receber os jornalistas de modo cortês na divulgação de uma coalizão mundial pela educação e zelo pela infância. Deixou entrar inclusive os repórteres barrados pelo marido, tratados como de oposição. “O futuro do nosso mundo será determinado pelo que fizermos hoje por nossas crianças”, disse Melania, em uma raríssima declaração. A republicana pretende polir ainda mais a imagem com um documentário sobre sua vida previsto para ser lançado até dezembro. A produção terá dois episódios e promete um caráter mais pessoal do que biografias anteriores, ao girar em torno da vida da família na Eslovênia e do tempo como modelo. “É mais como uma conversa individual comigo”, resumiu. Parece muito claro: daqui para a frente, Melania ensaia reconquistar vida própria.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boecha
Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015