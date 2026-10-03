Melania Trump ensaia novo protagonismo na Casa Branca

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Melania Trump roubou a cena em jantar na Casa Branca, optando por um elegante conjunto de calça preta e blusa branca. A primeira-dama também demonstrou personalidade ao receber jornalistas e fez uma rara declaração sobre a infância. Um documentário sobre sua vida pessoal e carreira de modelo está a caminho, indicando seu movimento para reconquistar vida própria.

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Donald Trump? Não. Xi Jinping? Também não. Os ecos do jantar entre os poderosos líderes, realizado na Casa Branca, no fim da semana passada, giram em torno da primeira-dama Melania Trump, 56 anos. Ela roubou a cena ao substituir o vestido de gala por uma elegante calça preta (Dolce & Gabbana), acompanhada de uma blusa branca, com laço oversized (Saint Laurent). Dias antes, ela havia demonstrado personalidade ao receber os jornalistas de modo cortês na divulgação de uma coalizão mundial pela educação e zelo pela infância. Deixou entrar inclusive os repórteres barrados pelo marido, tratados como de oposição. “O futuro do nosso mundo será determinado pelo que fizermos hoje por nossas crianças”, disse Melania, em uma raríssima declaração. A republicana pretende polir ainda mais a imagem com um documentário sobre sua vida previsto para ser lançado até dezembro. A produção terá dois episódios e promete um caráter mais pessoal do que biografias anteriores, ao girar em torno da vida da família na Eslovênia e do tempo como modelo. “É mais como uma conversa individual comigo”, resumiu. Parece muito claro: daqui para a frente, Melania ensaia reconquistar vida própria.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boecha

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015