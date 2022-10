Mel Maia alfineta Jade Picon em ‘Travessia’ e recebe resposta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Parece que Mel Maia e Jade Picon não se bicam. A intérprete de Chiara de Travessia, nova novela da TV Globo, recebeu uma crítica indireta de Mel via redes sociais. Internautas já vinham postando que a jovem atriz merecia ter ficado com o papel que é interpretado pela ex-BBB na novela de Gloria Perez. Agora, com a repercussão do comentário negativo de Mel, teve muita gente saindo em defesa de Jade.

🚨FAMOSOS: Mel Maia deixou esse comentário criticando a atuação da Jade Picon na nova novela das nove. pic.twitter.com/koGvwBbkaE — CHOQUEI (@choquei) October 14, 2022

Mel Maia, Larissa Manoela, klara Castanho, Juliana Paiva, Ágatha Moreira, Alice Wegman, Maísa, todas ótimas atrizes que estudaram e cresceram para ter um lugar https://t.co/UrtWdZ3Usa — Suzana Wencelewski (@SuzanaWencelew) October 12, 2022

twitter parou de odiar a mel maia pra poderem odiar a jade picon detalhe: jade picon não teve nenhum ato ou fala racista (pelo q eu lembre) já a mel maia… pra vcs verem como a militância do tt só serve pra 'cancelar' certas pessoas q o tt não gosta. — marielli (@mmarilendo) October 14, 2022

Vou falar a verdade: Mel Maia poderia ter se tornado uma das maiores atriz da atualidade pelo simples fato de ter crescido na mídia, mas desperdiçou tudo com TikTokers e homens de 35 anos. Se a Jade tá se esforçando e ganhando destaque, é merecido. Mel invejosa. pic.twitter.com/Z8eds5Twu5 — silva (@it_ttr) October 14, 2022

Mel Maia já foi transfóbica, gravou o pênis do Drico Alves sem autorização enquanto ele urinava e divulgou nas redes sociais e já fez comentários a favor do casamento infantil. Falta de gerenciamento de carreira ou não, não dá pra ser uma atriz relevante com tantos BOs. — silva (@it_ttr) October 14, 2022