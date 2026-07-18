Meghan Markle é indicada ao Emmy anos depois de esnobar cerimônia
Apresentadora concorre com produção da Netflix
Meghan Markle, 44 anos, recebeu sua primeira indicação ao Emmy pela série de estilo de vida Com Amor, Meghan, produzida pela Netflix. A atração, que foi cancelada, concorre na categoria Melhor Programa de Estilo de Vida do Daytime Emmy Awards 2026. O anúncio feito na última terça-feira, 14, surge oito anos depois de ela ter supostamente recusado um convite para a cerimônia da premiação em Los Angeles (EUA), pouco depois de se casar com o príncipe Harry.
A duquesa de Sussex celebrou a conquista nas redes sociais e agradeceu a todos os envolvidos no projeto: “Muitos parabéns à incrível equipe, aos produtores e a todos que trabalharam em Com Amor, Meghan na Netflix”. A indicação marca um novo capítulo na carreira de Meghan, que ficou conhecida como atriz por seu papel em Suits (2011-2019) antes de se casar com o duque.
Lançada em 2025, a produção acompanha Meghan em atividades como culinária, jardinagem e entretenimento, além de contar com participações de convidados famosos, como Mindy Kaling, Chrissy Teigen e Tan France. A série, que foi amplamente criticada por especialistas da área e pelo público, teve duas temporadas e um especial de Natal, mas não há confirmação de uma nova sequência.
O reconhecimento chega em meio à nova fase da ex-integrante da família real britânica, que tem concentrado esforços na marca de lifestyle As Ever e em projetos ligados à sua produtora, a Archewell Productions.
A atração de Meghan concorre com A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood e The Wizard of Paws. O vencedor será anunciado na cerimônia do Daytime Emmy Awards, marcada para 30 de outubro de 2026.
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