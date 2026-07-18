Meghan Markle é indicada ao Emmy anos depois de esnobar cerimônia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Meghan Markle, 44 anos, recebeu sua primeira indicação ao Emmy pela série de estilo de vida Com Amor, Meghan, produzida pela Netflix. A atração, que foi cancelada, concorre na categoria Melhor Programa de Estilo de Vida do Daytime Emmy Awards 2026. O anúncio feito na última terça-feira, 14, surge oito anos depois de ela ter supostamente recusado um convite para a cerimônia da premiação em Los Angeles (EUA), pouco depois de se casar com o príncipe Harry.

A duquesa de Sussex celebrou a conquista nas redes sociais e agradeceu a todos os envolvidos no projeto: “Muitos parabéns à incrível equipe, aos produtores e a todos que trabalharam em Com Amor, Meghan na Netflix”. A indicação marca um novo capítulo na carreira de Meghan, que ficou conhecida como atriz por seu papel em Suits (2011-2019) antes de se casar com o duque.

Lançada em 2025, a produção acompanha Meghan em atividades como culinária, jardinagem e entretenimento, além de contar com participações de convidados famosos, como Mindy Kaling, Chrissy Teigen e Tan France. A série, que foi amplamente criticada por especialistas da área e pelo público, teve duas temporadas e um especial de Natal, mas não há confirmação de uma nova sequência.

O reconhecimento chega em meio à nova fase da ex-integrante da família real britânica, que tem concentrado esforços na marca de lifestyle As Ever e em projetos ligados à sua produtora, a Archewell Productions.

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A atração de Meghan concorre com A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood e The Wizard of Paws. O vencedor será anunciado na cerimônia do Daytime Emmy Awards, marcada para 30 de outubro de 2026.

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