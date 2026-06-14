Megera bem-humorada: Susana Vieira integra novo reality show na Globo
Ao lado de Rodrigo Faro, ela vai apresentar 'Herança em Jogo'
Lá se vai quase uma década sem interpretar uma vilã e três anos sem dar o ar da graça em uma novela. Agora, Susana Vieira, 83 anos, retorna à televisão na pele de uma megera daquelas, mas em formato diferente. Ao lado de Rodrigo Faro, ela vai apresentar Herança em Jogo, reality show que mescla ficção e realidade, no Globoplay. A ideia é dar tom cruel à performance, sem perder o humor, jamais. “Quero ser meio má, mas também engraçada”, diz. A atração reunirá competidores confinados em uma mansão na batalha por uma herança deixada por uma figura rica e excêntrica, justamente o papel de Susana. “Como ando muito boazinha ultimamente, não pouparei maldades com quem começar a me chatear”, avisa.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999
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