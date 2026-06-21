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Cultura

O mais recente desafeto famoso de Virginia Fonseca

Cantor apagou vídeo de publicidade com a influenciadora

Por Giovanna Fraguito 21 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h08
Um homem e uma mulher posam lado a lado. Ele, à esquerda, tem cabelo escuro cacheado, bigode fino, usa regata branca e colares dourados. Ela, à direita, tem cabelo loiro ondulado, usa top vermelho e maquiagem leve. Ambos olham para frente com expressão séria, sob um céu claro
MC Livinho rompe acordo publicitário com Virginia por ciúmes -  (Reprodução/Twitter)
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O mais recente desafeto famoso de Virginia Fonseca Priorize VEJA no Google

MC Livinho, 31, virou assunto ao fazer o caminho inverso do esperado em uma ação publicitária com Virginia Fonseca, 27. Em vez de aproveitar a repercussão da campanha gravada ao lado da influenciadora, o cantor apagou o vídeo, deixou de segui-la nas redes sociais e se pronunciou após internautas criarem rumores de um possível romance entre os dois.

A colaboração profissional foi feita para uma marca de cerveja. No vídeo, Virginia aparecia dançando uma música do funkeiro. A publicação, no entanto, ganhou outra proporção depois que internautas resgataram uma fala antiga da influenciadora chamando Livinho de “gostoso”. A partir daí, surgiram “shipps” entre os dois, mesmo com o cantor casado com Byanca Gabarron, 30.

Nascido Oliver Decesary Santos, em São Paulo, Livinho construiu a carreira no funk paulista com músicas como Fazer Falta, Cheia de Marra e Tudo de Bom. Antes da fama, porém, a relação com a música começou na igreja: aos 10 anos, ele tocava violino em cultos. Nos últimos anos, o cantor também passou a falar com mais frequência sobre fé, família e uma fase mais espiritual, em contraste com a imagem sensual que marcou parte de sua trajetória no funk.

Livinho está com Byanca desde 2016. Os dois oficializaram a união nas Maldivas, em 2024, e são pais de Olívio. Além da música, o cantor também já tentou seguir carreira no futebol. Em 2021, foi apresentado como atacante do São Caetano e estreou profissionalmente na Copa Paulista.

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