Maya Gabeira se explica por antipatia no ‘Mais Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maya Gabeira foi criticada por internautas nesta segunda-feira, 27, ao participar do programa Mais Você, da TV Globo. Entrevistada por Fabrício Battaglini e Thalita Morete, seu bate-papo gerou vários “climões”. No primeiro deles, ela se incomodou ao ver imagens de Michelle des Bouillons no programa, enquanto falavam de sua carreira como surfista. “Estou amando que vocês estão falando de mim, mas só passa imagem da Michelle”, afirmou. Em outro momento, Battaglini fez uma pergunta que não foi bem recebida. “Você que está acostumada a desafios, vou lançar um aqui: você vai ter que explicar para a gente como é que se mede uma onda, porque não dá para pedir para a onda congelar para medirmos”, quis saber o apresentador. “Vamos ligar para o time de cientistas, porque são eles, no caso”, disse ela. “É verdade, é o time de cientistas que criou essas ondas”, rebateu Battaglini, constrangido.

Após a repercussão Maya se defendeu. “Entrei ao vivo numa manhã super complicada, na sequência de uma tragédia em uma escola em São Paulo. Eu estava extremamente abalada para entrar ao vivo naquela situação como embaixadora da Unesco e que estava promovendo um livro infantil. Era muito difícil lidar com a situação… Fui ali para promover um livro infantil que levo para escolas. Não tive oportunidade. É muito difícil lidar com a situação e entrar como se nada tivesse acontecido. Estava triste, tentando processar a tragédia que acontecia naquele momento. Saiu muito do meu controle”, concluiu.

Continua após a publicidade