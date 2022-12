Maurício Mattar leva filha a ato antidemocrático

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de Cássia Kis e Victor Fasano, outro ator se junta ao grupo de bolsonaristas que pedem intervenção federal. Maurício Mattar, 58 anos, foi visto nos atos extremistas no Rio de Janeiro, no domingo, 4. Em foto, que circula no Twitter, ele veste as cores da bandeira do Brasil e segura a filha Ilha, de 3 anos, em seu colo. O ator já tinha aparecido em outra foto com apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em uma manifestação, também no Rio, no feriado de 2 de novembro. A última novela de Mattar foi Gênesis, em 2021, da TV Record.

Não é o ator!

É o pai lutando pelo futuro dos seus filhos! 💪🏻👊🏻🇧🇷 Tem minha admiração, Maurício Mattar! 💚💛 pic.twitter.com/zFRZYLVQt6 — Samantinha (@Samantinha2211) December 6, 2022

Existem artistas do Bem. Q tem valores . Que pensam na família. Parabéns, Maurício Mattar! pic.twitter.com/8kFgmeFCLy — Valeria Scher (@valeriascher) November 2, 2022