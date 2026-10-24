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Cultura

Matteo Bocelli entrega suas preferências no Brasil

Cantor fala sobre o peso do sobrenome e a busca por identidade em sua nova turnê pelo país

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 15h00
Homem jovem de terno preto, colete e gravata borboleta, cantando com a boca aberta e mãos unidas, em palco com iluminação focada, cortinas vermelhas e pintura abstrata de músicos ao fundo
Matteo Bocelli (Dimitrios Kambouris/Getty Images)
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Matteo Bocelli entrega suas preferências no Brasil Priorize VEJA no Google

Aos 29 anos, Matteo Bocelli reconhece o peso de ser filho do tenor italiano Andrea Bocelli e admite que uma fatia expressiva do público vai a seus shows atraída não por seu vozeirão, que lembra o do pai, mas pelo sobrenome. “Gosto de oferecer um repertório que as pessoas conheçam bem”, diz ele, que conta estar ainda em busca de construir a própria identidade. Prestes a embarcar para o Brasil, que não visita há dois anos, Matteo vai passar por diversas cidades a partir desse sábado, 24, com a turnê Falling in Love. “Parece um pouco como estar em casa”, fala o cantor, fã de picanha, bossa nova e açaí.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

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