Matteo Bocelli entrega suas preferências no Brasil
Cantor fala sobre o peso do sobrenome e a busca por identidade em sua nova turnê pelo país
Aos 29 anos, Matteo Bocelli reconhece o peso de ser filho do tenor italiano Andrea Bocelli e admite que uma fatia expressiva do público vai a seus shows atraída não por seu vozeirão, que lembra o do pai, mas pelo sobrenome. “Gosto de oferecer um repertório que as pessoas conheçam bem”, diz ele, que conta estar ainda em busca de construir a própria identidade. Prestes a embarcar para o Brasil, que não visita há dois anos, Matteo vai passar por diversas cidades a partir desse sábado, 24, com a turnê Falling in Love. “Parece um pouco como estar em casa”, fala o cantor, fã de picanha, bossa nova e açaí.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018