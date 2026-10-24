Matteo Bocelli entrega suas preferências no Brasil

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Matteo Bocelli, filho do renomado tenor Andrea Bocelli, está de volta ao Brasil com sua turnê Falling in Love. Aos 29 anos, ele busca consolidar sua própria identidade artística, mesmo com o peso do sobrenome. Fã de picanha e bossa nova, o cantor se sente em casa e promete um repertório conhecido.

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Aos 29 anos, Matteo Bocelli reconhece o peso de ser filho do tenor italiano Andrea Bocelli e admite que uma fatia expressiva do público vai a seus shows atraída não por seu vozeirão, que lembra o do pai, mas pelo sobrenome. “Gosto de oferecer um repertório que as pessoas conheçam bem”, diz ele, que conta estar ainda em busca de construir a própria identidade. Prestes a embarcar para o Brasil, que não visita há dois anos, Matteo vai passar por diversas cidades a partir desse sábado, 24, com a turnê Falling in Love. “Parece um pouco como estar em casa”, fala o cantor, fã de picanha, bossa nova e açaí.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018