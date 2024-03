Matheus Nachtergaele relata como vazou cena sigilosa a Fernanda Montenegro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem que o diretor Guel Arraes percebesse a travessura, Matheus Nachtergaele, 56 anos, vazou cenas do aguardado remake de O Auto da Compadecida para a amiga Fernanda Montenegro, 94, que andava curiosa para assistir à remontagem do filme do qual participou na primeira versão, de 2000. “Ela me perguntava como estava ficando, e aí eu decidi mostrar uma ceninha, com acesso a uma única visualização, para ninguém mais poder ver”, entrega o ator, que se sentiu tocado com a entusiasmada reação de Fernanda. Após uma década longe dos folhetins, Matheus também está na trama global Renascer e conta que sua rotina agora é outra. “A ressaca fez parte do meu trabalho durante anos, fiz lindos trabalhos assim”, confidencia ele, que deixou o álcool de lado. Que bom.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883