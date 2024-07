Mateus Solano cobra pagamento da Globo e colegas expõem desconforto

Giro VEJA - quarta, 3 de julho

Governo descarta novo leilão de arroz e Lula ajusta discurso na economia

O governo Lula anunciou nesta quarta-feira, 3, que não deverá fazer novas rodadas do leilão do arroz. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não há mais necessidade da compra pública, uma vez que a oferta e o preço do produto estão controlados. A decisão envolvendo a importação do arroz e a arrefecida no tom de Lula sobre a responsabilidade fiscal são os destaques do Giro VEJA.