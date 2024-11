Masculinidade tóxica à tona em críticas a falso casal de ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que se tornaram mais recorrentes as cenas entre Chay Suede e Jaffar Bambirra em Mania de Você, há os que torcem por uma possibilidade de romance gay de seus personagens, tal como há os que vão às redes sociais para criticar eventual guinada da trama neste sentido. Pelo sim ou pelo não, a leitura homoafetiva dos personagens é um claro sinal da masculinidade tóxica exercida por parte da audiência da novela de João Emanuel Carneiro. Isso porque não havia indício na sinopse inicial da trama de que o vilão se envolveria com outro homem. Pelo contrário. Mavi, papel de Chay, é um dos vértices de um quadrilátero amoroso, junto com os papéis de Agatha Moreira, Nicolas Prattes e Gabz.

“Tá bonito, hein, príncipe?! Tu viu na revista esse look?! Ficou bom demais! Tá bonito, tá cheiroso…”. Os elogios e olhares trocados entre Mavi e seu fiel escudeiro, o ex-pescador Iberê (vidido por Jaffar) vêm aquecendo o debate em território digital. Não são poucas as cenas em que Mavi encara Iberê, esbarra em seu corpo e quase ficam nariz com nariz.

A relação de afeto demostrada por homens heterossexuais é tida como tabu em sociedades machistas. Amizades representadas neste grau de intimidade, que envolvam carinho e olhares mais demorados, não são costumeiras na TV aberta – assim como na sociedade em geral. Por isso mesmo Iberê e Mavi vêm provocar discussões que, aos olhos preconceituosos, alimentam uma possibilidade que o autor não dá pistas de inserir na sua novela. E mesmo que quisesse, a direção não compactuaria com tamanha ousadia no momento. Até que se prove o contrário, todo o achismo homoafetivo que envolve a dupla de personagens não passa de uma suposição machista de uma parcela do público.