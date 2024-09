Mario Gomes quer processar apresentador de TV; entenda motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mário Gomes, de 71 anos, afirmou que irá abrir uma queixa-crime contra o apresentador Geraldo Luís e a RedeTV! nesta terça-feira, 24. O motivo seria uma reportagem do programa Geral do Povo, que sugeriu que o ex-ator da TV Globo abandonou seus animais de estimação ao ser despejado da mansão onde morava com a família no Rio de Janeiro.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Gomes, candidato a vereador do Rio pelo Republicanos, mostrou seus animais — uma cadela, uma gata e um coelho, e negou ter abandonado os pets. “Apesar de nossa família ser de natureza pacífica, nos sentimos impelidos de entrar com uma queixa-crime contra RedeTV! e o apresentador Geraldo Luís por calúnia e difamação. Exigimos a retratação para a reparação de nossa imagem violentamente atingida. Claro que a casa estava uma bagunça. Mas me acusar de abandonar os bichos é um absurdo. Você está brincando com o sentimento dos outros. Seu programa não deveria ter audiência. Você mente”.