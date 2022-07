Mario Frias sofre terceiro ataque cardíaco durante governo Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-secretário da cultura do governo Bolsonaro (PL), publicou nesta terça-feira, 05, boletim médico informando a respeito da hospitalização de Mario Frias, 50 anos, após ele sofrer um ataque cardíaco na noite anterior, em Brasília. Este é o terceiro infarto de Frias desde que assumiu a Cultura do governo Bolsonaro, em junho de 2020. Frias saiu da secretaria para se eleger deputado federal nas próximas eleições.

De acordo com a publicação, o ex ministro foi submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos, que é a passagem de um fio e um cateter, por onde são liberadas substâncias que dissolvem o trombo. Em dezembro de 2021, o secretário foi internado com “princípio de infarto” e foi submetido a um cateterismo para a colocação de dois stents.