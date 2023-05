Mário Frias agride jornalista; veja vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornalista e influenciador digital Guga Noblat afirmou que foi agredido e teve o celular derrubado de suas mãos pelo deputado federal Mário Frias (PL-SP) na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira, 11. No momento, eles estavam em uma audiência pública sobre liberdade de expressão no Brasil, promovida pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Em vídeo postado no Twitter, Guga Noblat mostra que Mário Frias diz algo ao jornalista e então tenta derrubar o celular que está na mão dele.

“O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de ‘anão’. Quando fui gravá-lo, me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário”, escreveu de legenda.

O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de “anão”, aí quando fui grava-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário. pic.twitter.com/DR7U3GKp0e — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 11, 2023

