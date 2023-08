Marieta Severo montou UTI em casa quando Aderbal Freire-Filho teve AVC

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Marieta Severo, 76, e diretor teatral Aderbal Freire-Filho, 82, que morreu nesta quarta-feira, 9, estavam juntos desde o início dos anos 2000. Ele sofria complicações no estado de saúde desde 2020, quando sofreu um AVC hemorrágico. O casal estava em Petrópolis passeando com as netas de Marieta quando o acidente aconteceu. Até aquele momento, os dois viviam um casamento em lares separados. “Agora ele está morando comigo. A vida é muito doida, né? Tenho quase uma unidade hospitalar montada em casa. Eu que cuido dele, e tudo bem. É muito difícil, muito. Aderbal teve um AVC hemorrágico. É um touro, tem uma capacidade de lutar contra isso muito grande, mas as limitações também são muito grandes”, contou ela em 2022. Marieta foi casada por 30 anos com Chico Buarque, e estava com Aderbal há quase 20. Os dois moravam em uma casa na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

