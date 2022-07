Marielle Franco ‘presente’ no Centro do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, se faz presente no Centro do Rio, através de uma escultura assinada pelo escultor Edgar Duvivier, pai do humorista Gregório Duvivier. O local escolhido é o Buraco do Lume, tradicional point da cidade, que era frequentado pela política para prestar contas de seu mandato. O tamanho é 1,75m, o mesmo da Marielle. A inauguração oficial é nesta quarta-feira, 27, às 17h.

Gregório comentou a homenagem nas redes sociais: “Que emoção. E que orgulho. O Rio de Janeiro finalmente tem uma estátua da Marielle! Iniciativa do Instituto Marielle Franco junto com meu pai Edgar Duvivier, que também fez a escultura, paga através do financiamento coletivo (da mesma maneira ele fez a Clarice Lispector no Leme e o Proust na França). Na foto, meu pai com os funcionários da prefeitura que instalaram a estatua no Buraco do Lume, onde Marielle ia toda sexta-feira prestar contas do mandato pra população”.