Marido de Giovanna Antonelli, diretor da Globo é acusado de assédio sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marido de Giovanna Antonelli, o diretor Leonardo Nogueira, 44 anos, responde a acusação de assédio sexual em ação que tramita na Justiça do Rio. Para proteger a vítima, uma jovem atriz que fez participações em novelas da TV Globo, a coluna optou por preservar o seu nome. Nos autos, a artista anexou prints de conversas com Nogueira mantidas por aplicativos de mensagens. A atriz o acusa de lhe prometer um papel em Fuzuê, próxima novela das 7, em troca de sexo. Ela pede 2 milhões de reais de indenização por danos morais.

Diretor de tramas como A Vida da Gente (2011) e O Tempo Não Para (2018), Leonardo se manifestou via redes sociais na noite desta terça-feira, 21. “Fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça”.

De acordo com os prints anexados ao processo, a atriz chegou a fazer teste para viver Soraya Terremoto, personagem da próxima novela assinada por Gustavo Reiz. Ela teria se revoltado ao perceber que Leonardo não cumpriria o suposto acordo verbal: a troca de sexo por um papel na trama. Ele mesmo a comunicou que foi rejeitada para o papel. Em uma das conversas, o diretor argumenta: “Não tem o que ser feito. Estamos dando muita oportunidade para diversidade, o que é obrigação da empresa”. Ela ainda assim exige que o acordo seja cumprido: “Então você não vai me pôr em nada, Leo? Nem elenco de apoio?”. Ele a tranquiliza: “Ainda precisamos fechar o elenco para entender (…). O autor ainda está escrevendo e estamos fechando os primeiros nomes”.

Nos últimos meses, a Globo trocou a direção da novela – saiu Leonardo, entrou Fabrício Mamberti. O último trabalho de Leonardo na Globo foi a série Filhas de Eva (2020). A TV Globo ainda não se pronunciou a respeito. A ação corre na 2ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.