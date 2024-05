Marido de Eduardo Leite o defende após ‘gafe’ infeliz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, foi bastante criticado após relacionar que o excesso de doações às vítimas das chuvas estaria prejudicando o comércio local. O médico capixaba Thalis Bolzan, primeiro-cavalheiro do RS, defendeu o marido nas redes sociais, nesta quarta-feira, 15. Ele publicou o mesmo vídeo que o político compartilhou em seu perfil no Instagram, pedindo desculpas pelo que chamou de “mal-entendido”, e escreveu na legenda: “Não conheço ser humano maior que ele!”. No vídeo, o governador afirma que não teve intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações ao estado, mas que considerou mais um dos problemas, que seria a situação dos pequenos comerciantes.