Mariah Morais, namorada de Cafu, lança livro sobre divórcio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em Depois do Depois (Trend Editora), Mariah Morais abre o coração para falar sobre a jornada de autodescobrimento após um término doloroso. Ela reflete no livro as dificuldades que as mulheres enfrentam diante da separação. Em suas palavras, ao terminar um casamento, muitas precisam de suporte para fortalecer a autoestima, de uma rede de apoio na criação e cuidado dos filhos e, ainda, com questões ligadas às atividades profissionais. Hoje, Mariah é companheira de Cafu, ex-capitão da seleção brasileira. Ela falou com a coluna Gente sobre o livro e o novo relacionamento.

No livro, você ajuda mulheres a se fortalecerem após o divórcio com base na sua experiência pessoal. Qual é a maior lição que aprendeu? Sempre falo que não é ajuda que o livro oferece, mas acolhimento. Me senti muito sozinha durante todo meu processo de redescoberta e vi a necessidade de dizer para as pessoas que passam pela mesma situação que não estavam sós. A maior lição foi reaprender a caminhar sozinha, sem ter tempo para me lamentar.

O que te levou a compartilhar isso com outras mulheres? Escrevi o livro como uma resposta para todas as pessoas que julgam saber o que acontece na intimidade de um casal. Com o tempo, o que era um desabafo virou apoio. Hoje recebo dezenas de mensagens semanalmente, não somente de mulheres, mas de homens que se identificaram com o Depois do Depois.

Você e Cafu começaram a namorar um mês depois que ele anunciou o término do casamento de 35 anos, em 2022. Já que eram amigos antes, enfrentou julgamentos? No anúncio da separação do Cafu, ele mesmo cita que não era uma situação recente. Começamos quando ambos tinham suas situações claramente definidas. Não faz parte nem do meu perfil e nem do dele algo contrário. Agora, não podemos controlar o que as pessoas acham ou pensam saber. Éramos grandes amigos e nunca poderíamos imaginar que viveríamos um relacionamento. Ganhamos um amor de presente em um momento em que vivíamos uma grande solidão. Temos uma história linda e isso é o que importa.

Com dois anos de namoro, já falaram em casamento? Às vezes brincamos com o tema, mas no momento não sentimos essa necessidade. Sou romântica incorrigível, mas não pretendemos casar por enquanto. Estamos bem confortáveis da maneira que conduzimos o relacionamento. Casar é lindo, acredito e sempre vou acreditar na união de duas pessoas que se amam. O casamento nunca será uma instituição falida. Sempre digo: façam tudo para salvar seu casamento, mas se não for possível de jeito nenhum, salve-se, a tristeza causa doenças graves. O Depois do Depois não precisa ser lugar de angústia, mas de recomeço e felicidade. O casamento é uma parte importante da vida, mas o fim dele não pode definir quem você é. Cuidem do seu casamento, cuidem do seu amor, mas acima de tudo, cuidem de vocês mesmos.