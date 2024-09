Mariah Carey turista no Rio e visita Cristo Redentor com filhos

Mariah Carey, atração do Rock in Rio neste domingo, 22, visitou o Cristo Redentor na noite deste sábado, 21, com os filhos, os gêmeos Moroccan e Monroe, de 13 anos de idade. Durante a tarde, a família fez um passeio pelo bairro de Santa Teresa na capital carioca. A estrela se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, na sexta-feira, 20, e irá encerrar o Palco Sunset no último dia de festival na Cidade do Rock.