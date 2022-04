Maria Flor fala sobre maternidade, vaidade e o retorno ao trabalho 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dois meses depois de dar à luz o primeiro herdeiro, o pequeno Vicente, a atriz Maria Flor, 38 anos, aos poucos se prepara para deixar o tema maternidade de lado para se dedicar à volta ao batente. Em seu próximo projeto, ela produz e dirige a série No Ano Que Vem, escrita por sua mãe, a roteirista Marcia Leite.

“Tento não pensar em como vai ser esse retorno a partir do meio do ano para não sofrer. A ideia é organizar nossa rotina para levá-lo ao set sempre que possível”, diz ela, que prevê a estreia do projeto no Canal Brasil para março de 2023.

Cotada para interpretar uma das protagonistas, Maria Flor abriu mão do papel por, entre outros motivos, ainda não conseguir se ver no vídeo.

“Sabia que não conseguiria conciliar as três funções e poderia acabar atrapalhando o andamento das gravações. Estar atrás das câmeras também significa não ter que lidar com a vaidade nesse momento”, explica.