Maria Eduarda de Carvalho fala da banalização do ódio contra mulheres

Maria Eduarda de Carvalho está engajada para discutir sobre política e banalização do discurso de ódio contra mulheres. “No ano passado organizei um ciclo de lives no meu Instagram para discutir temas relacionados ao feminino. O projeto se chama Nós Por Todas”. Agora, a atriz retomou a ideia, em parte devido a angústia com o momento pré-eleitoral. “Estou decidida a discutir com o público feminino as consequências desastrosas destes quatro anos de governo para o gênero feminino, por isso resolvi fazer um novo ciclo”, continua.

As duas primeiras lives exploraram pontos de vista mais teóricos e abordaram temas como feminismo e a banalização do mal. Nesta terça-feira, 27, a partir das 20h30, ela estará com a atriz Monica Iozzi. “Quis dar um enfoque mais pessoal para esta última live, que antecede a votação e convidei a Monica que, além de atriz, trabalhou durante anos como repórter no programa CQC e conviveu com este universo da política brasileira”, explica Maria.