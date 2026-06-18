🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Imagem Blog

VEJA Gente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios
Cultura

Maria Bethânia faz 80 anos: 5 polêmicas que marcam carreira da cantora

'Abelha rainha' tem mais de seis décadas de carreira

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 08h00
Cantora Maria Bethânia sorrindo, com longos cabelos grisalhos, vestindo blazer vermelho e colares dourados, segurando um microfone em palco com iluminação azul
A cantora Maria Bethânia (Mauricio Santana/Getty Images)
Continua após publicidade
Maria Bethânia faz 80 anos: 5 polêmicas que marcam carreira da cantora Priorize VEJA no Google

Maria Bethânia chega aos seus 80 anos nesta quinta-feira, 18, consagrada como uma das maiores cantoras da música brasileira. Conhecida por uma postura reservada, a irmã de Caetano Veloso sempre buscou focar sua imagem quase que exclusivamente em sua arte. No entanto, ao longo de seis décadas de carreira, a “Abelha Rainha” não passou imune a polêmicas que ecoam na mídia e, de alguns anos para cá, nas redes sociais. Aproveitando o marco das oito décadas de vida da Rainha da MPB, a coluna GENTE reuniu cinco episódios marcantes em que o nome da cantora esteve no centro das atenções e longe dos palcos.

Resistência inicial (1965). A primeira grande polêmica da carreira de Maria Bethânia aconteceu no início da sua carreira. Em 1965, ela foi escolhida para substituir Nara Leão no espetáculo Opinião, um dos marcos da música de protesto no Brasil. A troca gerou desconfiança entre parte da crítica e do público, já que Nara era uma das artistas mais prestigiadas da época. A estreia de Bethânia, porém, teve efeito contrário ao esperado. Sua interpretação intensa de Carcará transformou a cantora em uma revelação nacional, enquanto a música virou um hino de resistência implícita contra a ditadura militar recém-instalado.

É o Amor (1990). No fim dos anos 1990, a intelectualidade e os críticos mais puristas da MPB se surpreenderam quando Bethânia decidiu gravar e incluir em seu show A Força Que Nunca Seca o clássico sertanejo É o Amor, de Zezé Di Camargo & Luciano. A escolha foi considerada uma “heresia” por parte da elite cultural da época, que via o gênero como menor. Sem dar satisfações, a intérprete deu voz ao sertanejo e propagou o hit que já era um clássico brasileiro.

Blog de poesia e a Lei Rouanet (2011). A maior polêmica da carreira de Bethânia surgiu quando o Ministério da Cultura autorizou a captação de 1,3 milhão de reais via Lei Rouanet para o projeto O Mundo Precisa de Poesia, um blog de vídeos com leituras de poemas. O valor gerou forte repercussão e abriu um debate nacional sobre financiamento público à cultura. Diante do desgaste e do linchamento virtual, a cantora acabou desistindo do projeto.

Siga
Continua após a publicidade

Lives na pandemia (2021). Enquanto a maioria dos artistas se voltou para as redes sociais e fez dezenas de shows online durante o confinamento da Covid-19, Bethânia adotou um isolamento absoluto e um silêncio em sua casa no Rio de Janeiro. A recusa inicial em participar do formato digital gerou debates e pedidos dos fãs. Quando finalmente a cantora decidiu se juntar ao bloco das lives, o hiato foi compreendido como o respeito dela ao luto coletivo que o momento exigia.

Explosão no palco (2025). Durante a histórica turnê conjunta Caetano & Bethânia, em março do ano passado, a cantora baiana protagonizou um momento tenso com a equipe técnica em uma apresentação no Rio de janeiro. Irritada com problemas de retorno e microfonia, ela interrompeu o show, disparando: “Para mim está um horror, só tem chiado no meu ouvido. Não é absolutamente o som que eu estava cantando. Quer me desafiar, ficaram zangados comigo ontem no ensaio porque eu briguei. Sinto muito, mas é uma vergonha, no Rio de janeiro, a gente voltar e acontecer isso. Não dá para cantar. E acabou. Chama Caetano para fazr o final do show”. O episódio dividiu opiniões e escalou quando o cantor Ed Motta usou as redes sociais para criticá-la publicamente, alegando que a sua postura com técnicos e músicos nos bastidores era historicamente rígida.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Maria Bethania
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).