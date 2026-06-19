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Maria Bethânia celebra 80 anos em festa com estrelas da música e TV

Cantora completou 80 anos nesta quinta-feira, 18

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 10h10 | Atualizado em 19 jun 2026, 10h11
Duas cenas de festa: à esquerda, um grupo de mulheres sorridentes, incluindo uma de cabelos longos e grisalhos de costas, e à direita, essa mesma mulher dançando com um homem de cabelos brancos, enquanto outras pessoas observam e aplaudem
Maria Bethânia reúne famosos em festa de aniversário (Instagram/Reprodução)
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Maria Bethânia celebra 80 anos em festa com estrelas da música e TV Priorize VEJA no Google

Maria Bethânia completou 80 anos nesta quinta-feira, 18, e para celebrar reuniu amigos e famosos em um festa em um hotel no Rio. Entre as estrelas presentes na comemoração estavam Maitê Proença, Renata Sorrah, Vanessa da Matta, Mart’nália e Paulinho da Viola, que compartilhou um vídeo com a cantora. Nas imagens, o sambista e a cantora dançam juntos Ainda Bem, música de Marisa Monte.

Outras celebridades também fizeram questão de registrar a ocasião. Lan Lan, Vanessa da Matta e Alcione compartilharam fotos ao lado da aniversariante. “Não poderia deixar de vir dar um beijo na minha irmã @mariabethaniaoficial! Bethânia é um ser humano ímpar, amiga daquelas que não restam a menor dúvida quando a amizade, a cumplicidade e ao bem querer!”, escreveu a Marrom em uma publicação.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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