Margareth Menezes quer memorial para violência dos atos terroristas

Ministra da Cultura, Margareth Menezes cogita criar um memorial para que o país não se esqueça da barbárie dos atos terroristas à sede dos três poderes, em Brasília, no domingo, 8. “Isso é um tesouro artístico do povo brasileiro, é pertencimento da nação, do Estado e que precisa ser respeitada a sua integridade. Então, [foi] violência muito desrespeitosa e profunda. Esse memorial é para a gente deixar marcado isso, para que nunca mais aconteça outra violência desse nível com a memória e a democracia”, disse a ministra nesta terça-feira, 10.