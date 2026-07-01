Marcos Veras: ‘sou atento a meus machismos, não preciso subir montanhas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Marcos Veras, 46 anos, é o convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify). Entre outros assuntos, o ator fala sobre o machismo que combate diariamente em suas próprias atitudes.

“Eu tenho patriarcado em mim, sou criado por um pai nordestino, ele também foi criado por um pai, eu não sei se a arte me salvou em algum momento, mas sou atento aos meus machismos, que ainda podem ser praticados, que por desatenção minha, posso ter falado alguma coisa que soa machista. Estou sempre atento e redobro a atenção sabendo que crio um menino. (…) Não precisa entrar para uma comunidade, fazer um curso sobre masculinidade… Não preciso subir as montanhas para fazer isso. Mas se olhar para o teu ambiente de trabalho, para tua família, para o jeito que você trata a caixa do supermercado, isso já é um passo positivo”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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