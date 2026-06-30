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Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
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Cultura

Marcos Veras sobre piadas inadequadas: ‘Não, eu posso falar o que quero’

Aos 46 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 30 jun 2026, 12h45
Homem branco de cabelo cacheado escuro e barba rala, sorrindo com a boca aberta, usando jaqueta preta e camiseta branca, em frente a uma janela com vista para o exterior cinzento
Marcos Veras em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (VEJA/Reprodução)
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Marcos Veras sobre piadas inadequadas: ‘Não, eu posso falar o que quero’ Priorize VEJA no Google

Atento às mudanças da sociedade, Marcos Veras, 46 anos, sabe que determinados assuntos precisam ser cuidadosamente abordados e, de certo modo, tratados com mais respeito por certas categorias de humoristas. Na onda politicamente correta, que tenta quebrar as regras de um estereótipo que apenas diminui grupos antes invisibilizados, o ator comentou sobre o assunto no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify):

“Primeiro que política é matéria-prima para se fazer humor sempre, é ironizar, debochar, bater nos poderosos, a política é muito poderosa, os políticos estão poderosos, Agora, sobre politicamente correto, algumas pessoas ainda são resistentes a não fazer piada com o que mata, com o que é errado. A gente passou por um período que podia falar sobre tudo e aí confundem isso com democracia: ‘Não, eu posso falar o que eu quero’. A tua piada é homofóbica, tua piada é racista. O comediante ou o próprio público achar que isso é mimimi? Talvez seja uma certa preguiça de enxergar que isso não cabe mais. O humor é tão rico, tão flexível, tão poderoso que a gente não precisa fazer piadas que a sociedade não tolera mais e que um dia já tolerou.”

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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TAGS:
Gente
Humor
marcos veras
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