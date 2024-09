Marcelo D2 critica ostentação no rap: ‘A favela não venceu’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo D2, vocalista do Planet Hemp, conversou com a coluna GENTE momentos antes de subir ao palco Sunset, neste domingo, 15, no Rock in Rio. Bem-humorado, o cantor brincou sobre a legalização da maconha e aproveitou para criticar a ostentação que existe atualmente no funk e rap nacional. “Tem uma coisa que me incomoda nessa geração que é a ostentação. Acho que é uma armadilha esse papo de que a favela venceu. A favela não venceu, a favela ainda tá passando fome, está morrendo de fome. Sem saneamento básico, sem saúde. A gente ainda tem que lutar muito por isso”, disse D2.