Marcelo Adnet tira a roupa na Sapucaí

Sétima e última escola a desfilar na primeira noite de desfiles da Série Ouro, a São Clemente apresentou o enredo O Achamento do Velho mundo, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. Após mais de uma década no Grupo Especial, a escola apostou no bom humor. Na comissão de frente, uma surpresa ao público.

Quando os nativos chegaram à Europa, a dança mudava de cena e o tripé virava. Ali, era revelada a presença do “europeu”, representado por Marcelo Adnet. Na dança, ele é colonizado pelos nativos e aprende passos de funk. Em seguida, os nativos tiram sua roupa e é formado o baile funk da “Tupinacã 2000”, em referência a uma famosa produtora de funk carioca. A coreografia provocou aplausos do público nos setores em que passou, principalmente quando aparecia a figura do humorista.