Marcela Porto explica o motivo de raspar a cabeça antes de desfilar

Marcela Porto, conhecida como a Mulher Abacaxi, desfila como musa da Em Cima da Hora na noite deste sábado, 10, no desfile das escolas de samba da Série Ouro. Ela raspou a cabeça para atravessar a Sapucaí e explicou o motivo a coluna. “Foi um protesto, porque as pessoas acham que para ser feminina tem que ter cabelão, o cabelo é só um detalhe. Nós podemos ser lindas, femininas e sem cabelo. Foi por uma boa causa, as pessoas que têm câncer, que fazem quimioterapia. A minha sobrinha, de 33 anos, morreu há dois anos de câncer. E precisou raspar a cabeça, o cabelo dela era lindo, igual o meu. Mas somos lindas, sem ou com cabelo”.