Manu Gavassi é processada por exibir símbolo de partido em show

A cantora e atriz Manu Gavassi foi acionada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), nesta segunda-feira, 25, por campanha eleitoral antecipada. A decisão foi anunciada no perfil do Twitter do vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União), quem assinou a petição judicial com Amanda Vettorazzo, também coordenadora do MBL.

Manu fez um show em Natal (RN), no sábado, 23, classificado por Rubinho como um “showmício disfarçado”. Isso porque foi projetada uma estrela branca sobre um fundo vermelho, em meio à apresentação de Manu – algo que durou cerca de um segundo, confirme noticiado pela coluna. Os políticos entenderam como propaganda antecipada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto.