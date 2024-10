Malu Borges desbanca atrizes e aponta nova era de musas na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influencer Malu Borges, 35 anos, conhecida por seus vídeos de looks no TikTok, agitará o tradicional evento de Carnaval carioca como uma das musas do Camarote N1. Malu, que acumula mais de oito milhões de seguidores em redes sociais, é uma das mais influentes criadoras de conteúdo no universo da moda. O nome da influenciadora em posição de destaque na Marquês de Sapucaí, anteriormente exclusiva a artistas da TV (Sabrina Sato, Grazi Massafera, Isis Valverde, Deborah Secco, entre outras), mostra que os novos tempos não poupam nem o tradicional meio do samba. Essa tendência, aliás, já está em curso não é de hoje. No último carnaval, por exemplo, a rainha do baile do Copacabana Palace foi a também influencer Silvia Braz. A seguir, o bate-papo com Malu.

Como surgiu o convite para ser musa de um camarote? Estou feliz com o convite para representar o espaço mais disputado da Sapucaí. Já fui em anos anteriores e a experiência é surreal, estrutura gigantesca, serviço incrível e line-up maravilhoso. Conheço a Ju Ferraz já faz alguns anos, acompanho sua trajetória principalmente na Holding Clube, onde nos aproximamos e pude conhecer todo o trabalho por trás do N1. Como fã absoluta do carnaval, como qualquer brasileiro, é uma honra me vincular à tradição da Sapucaí.

Falando em tradição, até pouco tempo atrás, as musas eram em sua maioria atrizes ou modelos. A que se deve essa nova tendência de agregar influenciadoras digitais? Mudanças são sempre naturais, o mercado vem se atualizando com o passar do tempo. Quando se fala em creators, a evolução ainda é mais rápida, e o mercado de influenciadores digitais se mantém em pleno crescimento, a internet proporciona isso para todos. O ator hoje não está somente na novela, no filme, na série, todos somos multiplataformas, e isso se estende a diversos profissionais, não só na comunicação ou entretenimento. A parceria entre as partes precisa ser real e isso chega no público final com verdade e identificação.

Qual é sua história com o carnaval? Sou a típica brasileira, fã da maior festa do planeta. Tenho muitas boas memórias de carnaval em Petrópolis, festinhas de carnaval no grupo, blocos com os amigos. Essa paixão passa de geração para geração, e como mãe da Bebel, vejo a empolgação dela também.

Tem vontade de se tornar rainha de bateria? Como rainha de bateria sou uma ótima creator. Confesso que não tenho rebolado à altura das nossas rainhas de baterias, elas nascem com essa luz e DNA, é algo que exige muito preparo, dedicação e ginga mesmo.

Torce para alguma escola de samba? Difícil. O que mais me encanta no carnaval é o todo, assistir tudo, sou apaixonada por tudo. Mas sou muito fã da Grande Rio e da Beija-Flor.

Você ficou conhecida por conteúdo sobre looks. Pretende unir carnaval e moda, e lançar alguma tendência? A moda e o carnaval estão interligados, se unem para criar narrativas visuais e trazer liberdade criativa, principalmente quando pensamos nas alegorias e fantasias. Por trás da roupa existem diversas referências de imagem, trabalho minucioso dos carnavalescos e estilistas para trazer a riqueza nos detalhes. O que mais gosto no carnaval, além da festa, é ver as lindas formas de expressar suas ideias e se tornar original.