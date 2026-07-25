Maisa Silva se joga em festival de música eletrônica na Bélgica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maisa Silva esteve entre os brasileiros que marcaram presença no primeiro fim de semana do Tomorrowland Belgium 2026, edição de um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, que aconteceu entre os dias 17 e 19 de julho, em Boom, na Bélgica. A atriz e apresentadora acompanhou de perto a estreia de Consciencia, tema que, pela primeira vez, unifica as edições do festival na Bélgica, Tailândia e Brasil.

Conhecido pelos grandes palcos e atrações de música eletrônica, o Tomorrowland também promove experiências voltadas ao bem-estar. Durante a passagem pelo evento, Maisa participou de uma aula de yoga no espaço Secret Forest Yoga, dedicado a práticas de relaxamento, respiração e atenção plena. O festival ainda oferece áreas com meditação, treinos e atividades de recuperação física para o público.

“O Tomorrowland consegue criar diferentes formas de conexão com o público. Além da música, existem momentos de pausa, de cuidado e de descoberta, que tornam a jornada ainda mais completa. Foi incrível poder conhecer esse outro lado do festival, com momentos de bem-estar. Participei de uma prática de yoga incrível”, disse a apresentadora.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

A edição de 2026 apresenta o universo Consciencia, narrativa inspirada em seis emoções humanas — admiração, amor, raiva, alegria, desejo e tristeza — que passa a conectar todas as versões do festival ao redor do mundo.

Continua após a publicidade

Realizado desde 2005, o Tomorrowland Belgium reúne cerca de 400 mil pessoas de mais de 200 países ao longo de dois fins de semana. No Brasil, a próxima edição está marcada para acontecer entre os dias 30 de abril e 2 de maio de 2027, no Parque Maeda, em Itu (SP).