Mais um jornalista da Globo passa mal nos estúdios e vai parar no hospital

A bruxa está à solta nos estúdios da TV Globo. Após José Roberto Burnier sofrer um infarto agudo do miocárdio durante seu plantão de fim de ano no comando do SP1 e SP2, agora foi a vez de Marcelo Pereira. O “moço do tempo” em vários telejornais da emissora passou mal e precisou deixar o local, em São Paulo, em uma ambulância. A coluna soube que o caso aconteceu na sexta-feira, 5, após participação ao vivo no Mais Você, mas só foi revelado agora. Nos dias seguintes, ele foi substituído por Thais Luchesi. Até o momento, Marcelo não se pronunciou sobre o ocorrido. Nesta segunda-feira, 8, o Hora 1 seguiu sem a presença do profissional. A TV Globo não emitiu nota oficial sobre o estado de saúde do jornalista.