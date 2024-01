Mais ‘saidinha’, Taylor Swift se deixa flagrar aos beijos com Travis Kelce

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tentando o quase impossível — manter discrição sobre o namoro com o jogador de futebol americano Travis Kelce, 34 anos —, Taylor Swift, também com 34, nunca havia se deixado fotografar ao lado dele, evitando demonstrações rasgadas de afeto. Mas eis que celebravam em uma festa de final de ano em Kansas City, no estado americano do Missouri, logo após um jogo dele, e baixaram a guarda. Uma fã com senso de oportunidade, então, clicou o primeiro beijo público do casal, que engatou romance em setembro passado e, ao que parece, segue de vento em popa. “Acontece que o futebol é incrível. Eu estive perdendo minha vida inteira sem estar lá”, chegou a dizer, em entrevista à revista Time, a cantora-sensação, que cravou o recorde como artista solo com mais semanas no topo da Billboard, ultrapassando Elvis Presley.

Publicado em VEJA de 5 de janeiro de 2024, edição nº 2874