Mais de um mês depois, Lula cobra doces ‘roubados’ de seu casamento

Ex-presidente Lula (PT) resolveu cobrar uma dívida de chocolates que o humorista Paulo Vieira tem com ele. Na verdade, tudo não passa de uma brincadeira. Já que o humorista gravou um vídeo saindo do casamento do petista com a socióloga Janja, no dia 18 de maio, com uma caixa de docinhos. Agora, Lula resolveu cobrar: “A gente precisa conversar sobre os doces do casamento…”. A resposta de Paulo seguiu o tom jocoso: “Os doces foram democraticamente distribuídos entre imprensa, moradores do Copan e sua base no Tocantins (veja vídeos abaixo).

Tudo começou por uma campanha do programa do Paulo na GNT, cuja frase provocativa é: “Escolha uma pessoa da história para bater um papo”. Ele então responde: “Eu não posso falar o nome que eu quero falar, porque é ano eleitoral e vocês vão achar que eu estou fazendo campanha”. Foi a deixa para Lula se manifestar e avisar que sabe dos bastidores do casamento. Na época, Paulo fez um relato hilário sobre sua namorada, Ilana Sales, que estava já bêbada e chamou a ex-presidente Dilma Rousseff para dançar funk.

A gente precisa conversar sobre os doces do casamento… — Lula (@LulaOficial) June 29, 2022

Os doces foram democraticamente distribuídos entre imprensa, moradores do Copan e sua base no Tocantins. Segue um dos vídeos: pic.twitter.com/Mq7NcwsDwm — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) June 29, 2022