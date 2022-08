‘Maior país católico do mundo está se tornando bastião evangélico’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É com esta chamada que o jornal português Público abre seu especial sobre os 200 anos da Independência do Brasil, a ser comemorada no dia 7 de setembro. Chama a atenção do vespertino a mudança de comportamento religioso no país conhecido por ser “a maior nação católica do mundo”. Algo que tem influenciado, inclusive, as últimas eleições – já que o eleitor evangélico é visado entre os candidatos. Diz trecho da matéria: “A construção de um país chamado Brasil teve desde o início um forte pendor religioso. O encontro entre o catolicismo e as crenças dos povos subjugados criou um sincretismo muito próprio, um catolicismo ‘abrasileirado’. Mas algo está a mudar. Durante a próxima década, o número de brasileiros evangélicos vai superar a população católica”.