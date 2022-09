Mãe de menor vítima de José Dumont fala pela primeira vez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mãe de suposta vítima de José Dumont falou sobre a prisão do ator, investigado pelo crime de abuso de uma criança de 12 anos, além de armazenar pornografia infantil. “Ele [o ator] era cliente frequente e sempre perguntava como ele [filho] estava no teatro. E aos sábados, quando meu filho estava comigo, ali mesmo onde eu ficava, ele ficava conversando com o meu filho, dando as dicas dele. Não despertava nada em mim de desconfiança. Sempre bem atencioso. Sempre na minha companhia, meu filho estava sempre próximo de mim”, disse ela em entrevista ao Jornal da Record.

Sem ser identificada, a mãe ainda comentou sobre o tratamento psicológico pelo qual a vítima está passando. “Difícil superar um baque desse. A minha preocupação é proteger ele, apenas isso que eu quero, nada mais. Quero justiça. Que ele não faça isso com ninguém mais, com nenhuma criança mais”, declarou.