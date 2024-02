Mãe de Marielle se emociona em homenagem à filha na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em um dos carros mais emocionantes do desfile da Portela, que arrancou choro do público, se destacou a advogada Mariete da Silva, de 71 anos, mãe da vereador Marielle Franco, assassinada em 2018, no Rio. Ao lado dela, mães carregavam camisas e placas em homenagem a seus filhos, também vítimas da violência. “É uma maneira de homenagearmos nossos filhos”, disse Marinete, também emocionada. O mandante do crime contra Marielle ainda não foi identificado pela polícia e o caso segue sem desfecho.

Continua após a publicidade