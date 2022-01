Mãe de Djokovic está furiosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Hospedado desde quarta (5) em um hotel australiano controlado por funcionários da imigração que também abriga requerentes de asilo e refugiados, Novak Djokovic vem vivendo “o inferno na Terra”, segundo sua mãe, Dijana. O tenista número um do mundo aguarda sua deportação porque teve o visto cancelado ao desembarcar no país sem apresentar o certificado de vacinação contra a Covid-19.

“Falei com meu filho algumas horas atrás, ele estava tentando dormir, mas óbvio que não conseguia”, conta Dijana. Ela se diz revoltada com a forma como Novak vem sendo tratado pelas autoridades australianas. “Eles o estão mantendo como um prisioneiro. Isso não é justo, não é humano. O lugar em que ele está é terrível. Um hotelzinho mixuruca de imigração com ratos, baratas. Um nojo, imundo, e com a comida péssima”.

A má notícia para dona Dijana é que o tenista deve continuar neste mesmo hotel pelo menos até segunda-feira, quando a Justiça julgará o recurso apresentado pelos seus advogados. “O que mais me irrita é que não dão a chance de ele se mudar para um hotel melhor ou uma casa alugada”, critica.