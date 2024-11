Mãe de diretora morta em set de filmagem expõe atitude de Alec Baldwin

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Olga Solovey, mãe de Halyna Hutchins, diretora fotográfica de Rust que foi morta por um tiro acidental por uma arma disparada por Alec Baldwin, 66 anos, em um set de filmagem, em 2021, criticou a atitude do ator em se recusar a “assumir a responsabilidade” pela morte da filha. A declaração foi feita após Solovey rejeitar o convite para o evento de lançamento do filme, feito em homenagem à filha, que aconteceu nesta quarta-feira, 20, no Festival de Cinema Camerimage, na Polônia.

“Alec Baldwin continua a aumentar minha dor com sua recusa em se desculpar comigo e sua recusa em assumir a responsabilidade pela morte dela. Em vez disso, ele busca lucrar injustamente com o assassinato da minha filha. Essa é a razão pela qual me recuso a comparecer ao festival para a promoção de Rust, especialmente agora que ainda não há justiça para minha filha”, disse a mãe de Hutchins ao Deadline.

Gloria Allred, advogada de Olga Solovey, afirma que a família da diretora foi “desrespeitada” por Baldwin, que “nunca ligou para eles para se desculpar”. “Ele argumentou, por meio de seus advogados, que Halyna estava emocionalmente distante de sua família na Ucrânia. Isso é falso, doloroso e insultuoso. Além disso, a decisão de nem mesmo ligar para a família para dizer que sente muito é cruel e desonra Halyna e sua memória”, disse a advogada, acrescentando que os parentes não vão concordar com o “plano” de explorar a morte de Hutchins. O pai e a irmã da diretora também não compareceram ao evento, segundo informações do Deadline. Ainda segundo o veículo, não se sabe se o marido dela, Matt Hutchins, esteve na estreia. Já Baldwin não apareceu.

Representante da Rust Movie Productions, Melina Spadone emitiu uma dura resposta à Allred. Segundo Spadone, a posição da advogada é “decepcionante” e que a decisão da conclusão do filme teve o apoio da família de Halyna. “O festival Camerimage celebra a arte dos diretores de fotografia; não é um festival para compradores. Nenhum dos produtores de Rust pode se beneficiar financeiramente do filme. A sugestão de que os envolvidos na conclusão do filme de Halyna Hutchins foram motivados pelo lucro é desrespeitosa para com aqueles que trabalharam incansavelmente para honrar seu legado”, concluiu.