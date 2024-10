Mãe de Bruno Gagliasso tenta se colar a Bolsonaro, mas se dá mal nas urnas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem apoio do filho Bruno Gagliasso e tentando colar sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro, a candidata do PL Lúcia Gagliasso não conseguiu a vaga que esperava na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A candidata a vereadora recebeu 3.696 votos nas eleições municipais deste domingo, 6, ficando apenas com suplente.

A chef de cozinha anunciou sua candidatura em agosto, mas recebeu o apoio somente de um dos filhos, o caçula Thiago Gagliasso, que é deputado estadual. Em 2022, Bruno e a sua nora Giovanna Ewbank apoiaram Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais, o que causou uma divisão na família, já que Lúcia e Thiago são eleitores declarados de Bolsonaro. Isso é visto nas redes, onde acumula fotos com o ex-presidente, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira.