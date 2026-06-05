Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Madonna surpreendeu os fãs, na tarde dessa quinta-feira, 4, com um pocket show em plena Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York, nos Estados Unidos. Com um look composto por corset cor-de-rosa e botas prateadas, a Rainha do Pop se apresentou como parte da divulgação de seu novo álbum, Confessions II, e cantou e dançou por cerca de 15 minutos. O show relâmpago também celebrou o início do Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

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