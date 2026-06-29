Madonna revela ciúmes de Kylie Minogue; saiba o motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna, 67 anos, revelou que já sentiu ciúmes de Kylie Minogue, 58. A cantora acreditava que seu então marido tinha uma admiração especial pela artista australiana.

O comentário aconteceu enquanto a rainha do pop falava sobre sua relação com Kylie e lembrava de uma fase em que buscava referências para sua imagem. A artista contou que admirava a colega e chegou a se comparar com ela, dizendo que achava Kylie muito bonita.

“Acho que meu ex-marido tinha uma queda por ela. Eu pensava: ‘Nunca serei tão bonita quanto Kylie'”, afirmou Madonna ao explicar o motivo do incômodo durante uma entrevista. A cantora não revelou o nome do ex-marido citado, mas o casamento com Guy Ritchie durou de 2000 a 2008, período em que os dois eram um dos casais mais famosos do entretenimento.

A relação entre Madonna e Kylie também já teve momentos públicos de admiração. Em 2000, Madonna homenageou a cantora australiana durante o MTV Europe Music Awards 2000 ao usar uma camiseta personalizada com o nome de Kylie.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)