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Cultura

Madonna revela ciúmes de Kylie Minogue; saiba o motivo

Cantora lembrou episódio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h56
Madonna: o rosto do perfume e a cara da Dolce&Gabanna
Madonna: o rosto do perfume e a cara da Dolce&Gabanna (Steven Klein / Dolce & Gabanna/Divulgação)
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Madonna revela ciúmes de Kylie Minogue; saiba o motivo Priorize VEJA no Google

Madonna, 67 anos, revelou que já sentiu ciúmes de Kylie Minogue, 58. A cantora acreditava que seu então marido tinha uma admiração especial pela artista australiana.

O comentário aconteceu enquanto a rainha do pop falava sobre sua relação com Kylie e lembrava de uma fase em que buscava referências para sua imagem. A artista contou que admirava a colega e chegou a se comparar com ela, dizendo que achava Kylie muito bonita.

“Acho que meu ex-marido tinha uma queda por ela. Eu pensava: ‘Nunca serei tão bonita quanto Kylie'”, afirmou Madonna ao explicar o motivo do incômodo durante uma entrevista. A cantora não revelou o nome do ex-marido citado, mas o casamento com Guy Ritchie durou de 2000 a 2008, período em que os dois eram um dos casais mais famosos do entretenimento.

A relação entre Madonna e Kylie também já teve momentos públicos de admiração. Em 2000, Madonna homenageou a cantora australiana durante o MTV Europe Music Awards 2000 ao usar uma camiseta personalizada com o nome de Kylie.

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