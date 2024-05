Madonna no Rio: ambulantes reclamam de público ‘mão de vaca’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com muito burburinho sobre a quantidade de turistas e a movimentação na economia da cidade, os ambulantes do Rio de Janeiro se prepararam para vendas históricas neste sábado, 4. A expectativa, porém, não condiz com a realidade, segundo os vendedores que próximos ao palco de Madonna na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. “Os Rollin Stones foram melhor. Os fãs queriam todas as camisas. Nem tinha para vender. Agora está sobrando”, disse Flávio José Ferreira, ambulante carioca que também trabalhou no show da banda em 2006, com público próximo ao que é aguardado para a Rainha da Pop – 1,5 milhões de pessoas. Em conversa com a coluna GENTE, Renato Sérgio, 45, e Anderson Santana, 56, também reclamaram das vendas. “Hoje está fraco”, disse Renato que oferece, entre os produtos, o acessório mais usado do show, o leque.