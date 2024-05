Madonna: Janja é criticada por ida ao Rio em meio a caos no Sul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama Janja chegou ao Rio neste sábado, 4, em meio aos preparativos do show de Madonna na Praia de Copacabana. O que logo serviu de prato cheio aos opositores, que associaram sua possível ida ao show diante do caos no Rio Grande do Sul em crise por causa das chuvas nas últimas horas.

Nikolas Ferreira (PL) foi irônico. “Tomara que dê certo, o Brasil está todo focado nisso. Parabéns, Janja”, disse ele no X. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) escreveu: “Enquanto isso no Rio Grande do Sul…”. Já Ricardo Arruda (PL) e Zé Trovão (PL) publicaram em seus stories no Instagram uma imagem de Janja junto à frase: “Empatia zero”. Não custa lembrar: o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) visitou as áreas afetadas na sexta-feira, 3, prestando solidariedade e ajuda financeira ao governo gaúcho.

Por outro lado, segundo o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, Janja esteve no Rio para compromissos culturais com a ministra Margareth Menezes, retornando já a Brasília.