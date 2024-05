Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um homem foi detido no começo da noite deste sábado, 4, no momento em que furtava celulares das pessoas que aguardam o começo do show de Madonna, na praia de Copacabana no Rio, na altura da avenida Princesa Isabel. Um grupo de pessoas o deteve, logo policiais militares foram chamados e o levaram para a delegacia móvel montada na Praça do Lido. O nome do rapaz não foi revelado.