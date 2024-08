Maciel de Aguiar doa projeto de Niemeyer para deputada Talíria Petrone

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O escritor e colecionador Maciel de Aguiar, indicado ao Prêmio Nobel de Literatura de 2024 pelo conjunto da obra, doou o projeto Memorial das Etnias e das Religiões de Matriz Africana, que ganhou do arquiteto Oscar Niemeyer (1907 – 2012) em 1999, para a deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ). “É uma honra receber esse projeto das mãos de Maciel. Temos agora a importante missão de construir o Memorial no Caminho Niemeyer para que a nossa história não seja esquecida, porque sem memória não há futuro”, afirma a também candidata à Prefeitura de Niterói.

Além da construção do espaço, parte do acervo do colecionador, autor de 143 publicações, poderá ficar exposta no Memorial. Maciel de Aguiar é proprietário do ÁfricaBrasil Museu Intercontinental que guarda o maior acervo da historiografia da escravidão brasileira. “Doei o projeto por acreditar que Talíria ganhará as próximas eleições municipais em Niterói e realizará o que me comprometi com Oscar Niemeyer”. Entre as obras mais conhecidas do escritor, estão Pelé – O Rei do Futebol, Os Anos de Chumbo, História dos Quilombolas, Niemeyer – O Gênio da Arquitetura e Ayrton Senna – O Herói do Brasil.