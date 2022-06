Lutas indígenas são o foco do Festival de Cinema de Ouro Preto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a alarmantes notícias sobre extermínios de povos indígenas, e o recente assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, acontece a 17ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 22 a 27 de junho. De volta ao formato tradicional na cidade Patrimônio Cultural Mundial, a Mostra desse ano foca nas produções realizadas por diretores indígenas. Os cineastas M’bya Guarani Kuaray (Ariel Ortega) e Pará Yxapy (Patrícia Ferreira) são os homenageados. A definição pelo trabalho de ambos, nascidos na cidade argentina de Missiones, na aldeia Tekoa Verá Guaçu, se dá pela forma como as questões culturais e políticas em seus filmes surgem de natureza distintas.

“A importância dessa questão da valorização indígena é a visibilidade, para mostrar o que é ser indígena de verdade. Tirar a questão da romantização do indígena, do indivíduo como ser um ser atrasado, que vive somente na floresta, essa visão completamente errônea, e mostrar que estamos na sociedade como parte da população. Estudando, trabalhando, conquistando as coisas”, diz Danilo Antônio Campos da Silva, cacique do povo BORUM-KREN e representante indígena na Diretoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

Importante lembrar que, diante do extermínio contra o povo indígena, algumas famílias e indivíduos, para sobreviver aos massacres, perseguições e outras violências, tiveram que negar a sua identidade e cultura ancestral. “Em Minas Gerais, existem 19 etnias reconhecidas. Devido a estes fatores, na presente geração, alguns indivíduos decidiram levantar suas cabeças para que os últimos elos com nossas raízes originárias não se perdessem para sempre”, afirma a pesquisadora e escritora Bárbara Flores, do povo Borun-Kren.

