Luma de Oliveira faz rara aparição em evento no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luma de Oliveira, 59 anos, fez uma rara aparição neste domingo, 13, no Rio Jazz Fest, evento de música que movimentou a Marna da Glória, Zona Sul do Rio, no último fim de semana. A ex-modelo, que busca ficar longe dos holofotes, foi o centro das atrações, sendo muito assediada pelo público. A segunda noite do festival contou com a apresentação de diversos artistas brasileiros, como Alceu Valença, Chico César e Zeca Baleiro, Toni Garrido e Zezé Motta, Marcelo D2 e Marcos Valle. Já no sábado, subiram ao palco Barão Vermelho e Angela Ro Ro, Lenine e o pianista holandês Martin Fondse, Mart’nália e Moska, Pepeu Gomes e Sandra Sá, além do DJ Marcelinho da Lua.